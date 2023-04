"Ce type d'opération doit évoluer", l'Agglo de Rodez booste son startup challenge

Désormais baptisé "Start me up", ce rendez-vous ouvert aux entrepreneurs change de configuration et s'organise sur un temps plus long, avec des candidatures enregistrées dès cette semaine pour une soirée finale qui aura lieu le 19 octobre.

L'innovation est la clé de voûte du startup challenge organisé par Rodez Agglomération depuis 2018. Le cordonnier souhaitant être bien chaussé lui aussi, la collectivité a décidé d'innover elle aussi dans son rendez-vous. Ainsi, les porteurs de projet ou entreprises de moins de deux ans peuvent candidater dès aujourd'hui et jusqu'au 31 juillet. La sélection des candidats s'effectuera en août. Un accompagnement sera proposé en septembre pour mener les "sélectionnés" à la soirée "StartMeUp" du 19 octobre qui se veut événementielle. On est loin en effet du 24 heures chrono qui a jusque-là rythmé le "Startup challenge". Inspiré de l'émission "Qui veut être mon associé ?" "Ce type d'opération doit évoluer, il faut être en rupture permanente sur ce type d'évènements", explique la vice-présidente de l'agglo Monique-Herment Bultel. "Puis un regard neuf a été posé sur cet évènement, et u gros travail a été effectué". Ce regard neuf, c’est celui de Céline Marcilhac, responsable de la pépinière et de l'incubateur, et Juliette Tarroux, chargée de mission entreprenariat. Elles ont fabriqué cet évènement en s'inspirant du modèle de l'émission de M6 "Qui veut être mon associé ?". "L'idée est de permettre aux candidats sélectionnés de bien préparer ce rendez-vous du 19 octobre, où ils devront "pitcher" devant un parterre d'investisseurs susceptibles de les aider à mener à bien financièrement leur projet" expliquent-elles. "Car le nerf de la guerre, ne nous en cachons pas, c'est bien l'argent" soutient Monique Herment-Bultel. "Toucher tous ceux qui ont des idées" Pour l'élue ruthénoise, cette nouvelle formule est aussi un moyen de ratisser large. "L'Agglo veut toucher tous ceux qui ont des idées, des projets... Nous avons les moyens de les aider". Depuis ce lundi, les entrepreneurs intéressés peuvent donc postuler à ce nouveau challenge. À la clé, outre l'accompagnement "précieux" dont ils pourront bénéficier dès le mois de septembre, un accompagnement gratuit au sein de l'incubateur ou la pépinière d'une valeur de 1800 euros et la possibilité de rencontrer des investisseurs. Et pour ce dernier point, autant être bien préparés et présenter un projet bien ficelé !