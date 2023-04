Mouret. Concert et conférence aux Ateliers du Geste

Le 15 avril en fin d’après-midi, le "Petit chœur du dimanche" chantait aux Ateliers du Geste du Grand Mas, un concert d’une heure approximativement. Environ 80 amateurs de chant étaient venus écouter les Chants du monde interprétés avec talent par cette équipe oh combien compétente et sympathique.

Le succès fut beau et mérité pour cette interprétation de chants et musiques d’ailleurs.

Après le repas partagé, discussion "Tous et toutes surveillés, pourquoi et comment" avec le collectif contre la vidéo-surveillance dans le Vallon. Échange avec Juliette de l’association nationale la Quadrature du Net "qui promeut et défend les libertés fondamentales dans l’environnement numérique".

L’association lutte contre la censure et la surveillance, que celles-ci viennent des États ou des entreprises privées. Elle questionne sur la façon dont le numérique et la société s’influencent mutuellement.

Le collectif a mis en procès la mairie de Marcillac avec une quarantaine d’habitants. Afin de payer la procédure, un appel à dons est en ligne :

www.leetchi.com/c/pour-un-village-sans-cameras

Les chèques, à l’ordre de Me Boda, sont à envoyer au Ptit Bio 5 allées des Rosiers 12330 Marcillac-Vallon.