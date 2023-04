Élagage des arbres, taille des haies : interdiction, amende... que dit la loi ?

Lors de chaque printemps, la question revient comme la floraison dans un jardin. À quelle période de l'année a-t-on le droit d'élaguer les arbres et de tailler les haies ?



Est-il interdit de tailler les haies ?

Aucune loi n’interdit explicitement de tailler les haies ou d’élaguer les arbres pour les particuliers et jardiniers professionnels. Seuls les agriculteurs sont concernés par un arrêté datant du 24 avril 2015. Ce dernier dit "En application du dernier alinéa de l’article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 1er avril et le 31 juillet".

Tailler les haies de mars à juillet : quelle amende ?

Si cette interdiction n’est pas respectée, les agriculteurs peuvent encourir une peine allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende pour atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques et pour destruction de leur habitat, sans préjudice d’éventuelles retenues au titre de la conditionnalité sur les aides de la Politique agricole commune.

C’est la police de l’environnement (les agents de la DDT et de l’Office Français de la Biodiversité) qui est en charge de la constatation des infractions de ce type.

Pour rappel, les haies constituent un lieu de vie très important pour la biodiversité. Elles permettent d’héberger de nombreuses espèces protégées par le Code de l’Environnement ou non.

L’association LPO, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, conseille ainsi aux particuliers comme aux professionnels d’arrêter ses deux activités extérieures durant cette période pour protéger les oiseaux.

Plusieurs espèces, dont le merle noir, le rouge-gorge ou encore les mésanges choisissent les arbres pour y construire leurs nids et s’y réfugier. En taillant arbres et arbustes, vous risquez donc de détruire l’habitat naturel fragile de ces oiseaux et de les blesser.

Par ailleurs, elles ont un rôle important dans la prévention des risques naturels (coulées de boue, inondation). Elles sont aussi des brises-vent. Leur taille ou leur arrachage est susceptible de causer des préjudices importants à l’environnement.

Pas nécessaire de tailler ou élaguer chaque année une haie

L’OFB rappelle enfin qu’il n’est absolument pas nécessaire de tailler ou élaguer chaque année une haie, a fortiori quand elle n’empiète pas sur une parcelle cultivée. Il est aussi indispensable d’adapter le matériel utilisé au besoin d’entretien de la haie, de sa conformation et de ses essences, en évitant absolument le broyeur à marteaux et l’épareuse dès lors que l’intervention porte sur des branches de plus de 4 cm de diamètre.