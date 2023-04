Handball et judo : d’excellents résultats pour l’association de sport universitaire de Rodez

Ce jeudi 20 avril 2023, les handballeurs vont disputer la finale académique face à Paul-Sabatier.

L’association sportive universitaire ruthénoise (Asur) a été créée en 2006 par Sophie Marre, enseignante en Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), qui en est toujours sa présidente. Elle regroupe l’université Jean-François-Champollion, l’IUT de Rodez et le campus XIIe avenue.

Dynamiser la vie des étudiants

"L’objectif était de dynamiser la vie des étudiants ruthénois autour d’événements sportifs et de diverses animations", a commenté Sophie Marre. Adhérente de la FFSU (Fédération française sport universitaire), organisatrice de compétitions universitaires, l’Asur engage chaque année des équipes et des sportifs ruthénois dans ces compétitions de sports collectifs et individuels.

Finale académique pour les handballeurs ce 20 avril

Cette saison, elle a enregistré plusieurs résultats remarquable. C’est notamment le cas de son équipe masculine de handball. Elle va disputer la finale académique, jeudi 20 avril à 20 h 30 au gymnase de La Roque, face à la redoutable équipe toulousaine de Paul-Sabatier.

Pour en arriver là, le groupe a passé brillamment les phases qualificatives puis les phases finales. Si l’équipe est composée de joueurs évoluant en club, à Rodez-Onet, Espalion ou dans la métropole toulousain, les non-licenciés se sont rapidement adaptés au rythme qu’impose cette compétition.

Troisième place aux France universitaire de judo

L’Asur a également vu ses couleurs brillament défendues en judo. Etienne Boudou a décroché la troisième place au championnat de France universitaire, dans la catégorie -100 kg. Il s’est qualifié pour le championnat d’Europe, en juillet à Zagreb.