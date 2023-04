Jean Meyniel, souvenir en peinture et en musique

Une double manifestation (inauguration d’une fresque et concert) a été organisée à la mémoire de Jean Meyniel, véritable défenseur et ambassadeur de la ville.

En arrivant au square Jean Meyniel, rue Gambetta, le ciel se montrait menaçant. Ils étaient nombreux pourtant à souhaiter rendre un hommage appuyé à Jean Meyniel, qui a donné son nom à l’endroit où a été inaugurée une fresque le représentant en train de jouer du piano. Puis, le ciel a ouvert ses vannes, déversant de la pluie sans compter, comme un clin d’œil malicieux de Dame nature…

Cet avatar météorologique n’a pas sapé la bonne humeur ni la ténacité des participants qui se sont retrouvés à l’espace Yves Roques pour les discours. Le maire de Decazeville François Marty a retracé le parcours de Jean Meyniel, qui dirigeait le magasin Caténa rue Gambetta, une quincaillerie réputée tenue d’abord par son grand-père et son père. Outre son implication dans le tourisme et l’office decazevillois, on le retrouva à la chambre du commerce de Rodez. Il apporta à Decazeville une contribution exceptionnelle en créant la Nuit du Jazz, aidé par André et Simone Damon. "Homme de culture (il programma une trentaine d’expositions, peinture, photographie, poésie, etc.), un brin rabelaisien, Jean Meyniel était aussi membre de la confrérie du stockfisch. Jusqu’au bout, il a été un ardent défenseur et promoteur de la ville", a souligné le premier édile.

Être de lumière

Plusieurs autres élus se sont exprimés. Retenons l’intervention du sous-préfet Guillaume Raymond : "Il est sans nul doute de ces êtres de lumière qui éclairent le chemin de ceux qui restent, de ceux qui président aux destinées d’un territoire, une source d’inspiration aussi". Plusieurs personnalités du Nord Aveyron et d’Espalion se trouvaient parmi l’assistance, montrant les solides liens qui ont été tissés entre les deux localités autour de la musique et de l’amitié. François Marty a félicité l’artiste Maartje Heymans, qui a réalisé la belle fresque, André et Simone Damon ainsi que Manu Cantos et sa famille qui ont financé cette soirée souvenir, ponctuée par un magnifique concert de Ricky Nortron. Des soirées musicales et festives comme les aimait tant Jean Meyniel…