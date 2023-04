Conques-en-Rouergue. La toiture de l’abbatiale réhabilitée

L’abbatiale Sainte-Foy de Conques a été construite à partir de 1041. Depuis 1994, l’intérieur est orné des vitraux de Pierre Soulages et en 1998, elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. Sa préservation est donc un enjeu fondamental.

Les toitures de l’abbatiale vont être restaurées en quatre phases sous maîtrise d’ouvrage de la commune avec l’ingénierie de la Direction des Affaires Culturelles (DRAC).

L’architecte des Monuments historiques, Mme de Maupéou, est maître d’œuvre et assure la gestion des travaux avec les entreprises retenues. Ces travaux hors du commun font partie des quelques grandes rénovations du territoire national.

"Pour la première phase, environ 950 000 € HT, nous percevons une aide exceptionnelle de l’État et de la Région dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région, soit 50 % et 30 % et également l’aide du département de l’Aveyron à 20 %, ce qui est une marque de reconnaissance pour la sauvegarde de notre patrimoine" explique le maire de Conques-en-Rouergue, Bernard Lefebvre.

Ces travaux vont être entrepris, pour une période maximale de 10 ans sur la toiture du monument. Ils s’étaleront, pour commencer, sur une période de 13 mois.