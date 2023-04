Bozouls. Le don d’organe en question(s)

Dernièrement, France Adot 12 (association départementale pour le don d’organe et de tissus humains) a organisé une soirée d’information destinée au grand public ; complétée par deux témoignages de personnes directement concernées par le don d’organes.

La principale activité de cette association est d’inviter le grand public à réfléchir autour du don d’organes et de moelle osseuse par le biais de manifestations publiques, ainsi que celle de la journée nationale qui est fixée autour du 22 juin chaque année.

Quelques chiffres de 2022 (source agence de la biomédecine) : 2 984 donneurs potentiels ont été recensés et 1 459 ont été prélevés pour un âge moyen de 57 ans pour les donneurs prélevés ; 5 494 malades ont été greffés ; 533 greffes ont été réalisées à partir de donneurs vivants apparentés. On recense 27 000 malades qui ont eu besoin d’une greffe en 2022 et 967 personnes sont décédées faute de greffe. Un donneur permet de greffer 4 personnes en moyenne. La répartition nationale de greffes s’établit de la façon suivante : 3 376 pour le rein, 1 294 le foie, 411 pour le cœur, 334 pour le poumon, 70 pancréas et 1 pour l’intestin.

Après la diffusion du film "Donner recevoir", les membres de l’Adot Isabelle Gimenez, présidente, Jany Tardo, secrétaire, et Yabelis Philippe, trésorière, ont animé le débat. La parole fut ensuite donnée aux témoignages émouvants de Johanna Van de Viver concernée par le don d’organe depuis 10 ans et Agnès et Lucien Domergue concernés depuis 15 ans. Ces personnes ont été heureuses de raconter leur histoire, certes émouvante, mais ô combien utile, et qui a fait réfléchir les 70 hommes et femmes présents ce soir-là. Ce sont maintenant des ambassadeurs du don d’organe.

Dans la foulée, une vente et dégustation d’huître a eu lieu en suivant, organisée par le Lions club, avec le soutien de l’Adot 12. Le résultat financier sera entièrement reversé au profit de l’association du don d’organes.