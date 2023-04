Saint-Saturnin-de-Lenne. Le quine de l’association "Fleur des Causses" a fait le plein de joueurs

La salle des fêtes était comble pour le quine de l’association Fleur des Causses. Dans un joyeux brouhaha, les joueurs s’installent autour des tables par affinité. À 21 h, top départ pour une soirée rythmée par les 20 jeux de 3 quines dont 2 cartons pleins. Maurice, en grand maître du hasard, anime la soirée aidé de François au boulier et de Daniel, François et Michel dans la salle pour les vérifications. Tirages après tirages, les cartons se remplissent, les mains se lèvent, les "quines !" fusent et les lots trouvent preneur dans une ambiance chaleureuse et conviviale. À la fin de la soirée, il y a les déçus, il y a les satisfaits, mais finalement tout le monde est content.