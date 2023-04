Laguiole. Les collégiens se mettent en scène

Courant Avril, les élèves de 4e du collège Saint-Matthieu en Aubrac, ont participé à un atelier théâtre et ont assisté à une représentation sur le thème : "Qu’est-ce que le théâtre ?" par la Cie Oxymore.

Après la réalisation commune d’une carte mentale sur cette thématique, à partir des suggestions des collégiens, ces derniers se mirent en situation autour de mimes, jeux scéniques et improvisation.

Ces deux matinées permirent aux jeunes d’en savoir davantage sur le théâtre : les métiers qui y sont liés, les sentiments qu’un spectacle peut procurer, l’espace scénique, la mise en scène mais aussi tous les questionnements parfois rencontrés lors d’une représentation quant au jeu des acteurs, les décors, la valorisation de l’espace, la mise en voix du texte…

Finalement, les élèves furent ravis de cette intervention qui leur permit d’une part de confronter leurs points de vue parfois différents voire complètement opposés sur le théâtre et, d’autre part, d’approfondir leurs connaissances sur cet art vivant étudié en cours de français et mis en pratique, ce jour-là, avec des comédiens professionnels et, finalement, après la représentation proposée, de se mettre en scène afin de passer de l’autre côté du rideau qui, bien qu’invisible leur permit de franchir leurs appréhensions !