Marcillac-Vallon. Les footballeurs poursuivent sur leur belle dynamique

Après un début de saison poussif, Foot Vallon a enfin trouvé la bonne carburation, comme en témoigne sa nouvelle victoire obtenue ce dimanche en terre castonétoise. En première mi-temps, Onet a mobilisé le ballon sans toutefois parvenir à être dangereux hormis une belle frappe superbement claquée en corner par Nicolas Varin. Vallon, bien en place défensivement, procède en contre et par deux fois le gardien local sauve son but. En deuxième période, Onet va perdre peu à peu le fil du match, alors que Vallon multiplie les incursions dangereuses dans les 30 mètres adverses. Après plusieurs tentatives infructueuses, Enzo Rizzeto marquera logiquement un premier but avant de récidiver quelques minutes plus tard sur penalty. Score final 2 à 0. Félicitations à l’ensemble de l’équipe pour sa débauche d’énergie et son r réalisme, avec une mention particulière au trio d’entraîneurs Éric Ginestet, Hugues Brabant et Christophe Lacombe qui a su donner une âme à cette équipe, notamment en intégrant de nombreux jeunes auprès de quelques cadres expérimentés. Prochain match dimanche 23 avril à Kervallon contre Esp FC88. Victoire de l’équipe 2 contre Foissac (1-0) Défaite des U18 face à Rangueil (2-1).