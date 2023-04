Rodelle. Les impôts locaux augmentent de 3,5 %

Le conseil municipal de Rodelle s’est réuni voilà peu avec, au menu de la réunion, principalement les finances. Les comptes administratifs 2022 furent approuvés unanimement, qui présentent un résultat cumulé de 156 674,77 € en fonctionnement et de 356 568,99 € en investissement. Les résultats seront affectés au budget principal.

Le conseil valide les taux d’imposition pour l’année 2023, qui seront augmentés de 3,5 %, soit 42,07 % pour la taxe foncière (bâti) ; 92,24 % taxe foncière non bâti ; 12,96 % pour la taxe d’habitation.

Le budget primitif 2023 est équilibré et affiche la somme de 907 587,85 € en fonctionnement et 1 633 614,08 € en investissement. Ce budget équilibré permettra notamment de réaliser l’achèvement des travaux d’extension du groupe scolaire ; l’aménagement de la plaine de jeux de l’Aubarède ; l’aménagement du parking de Rodelle ; la rénovation énergétique de la maison du Causse ; les frais d’études de l’entrée du site de Rodelle ; les travaux de voirie et l’entretien des stades de la commune. Le conseil valide le budget du couvent de Chantemerle, à hauteur de 86 039,75 € en section de fonctionnement et de 30 891,35 € pour l’investissement ; de même pour le budget équilibré 2023 des panneaux photovoltaïques qui s’élève 4 848,12 € en fonctionnement et de 3 962,35 € en investissement. Le conseil va attribuer au paysagiste concepteur Patrice Causse la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’entrée du site de Rodelle, suivant le plan prévisionnel qui s’élève à 116 945 €, dont 25 % d’aide de l’État, 25 % de la Région, 25 % du Département et un autofinancement de 25 %.

Le conseil a décidé d’adhérer au groupement de commandes pour le contrôle et l’entretien des poteaux d’incendie coordonné par le SMAEP de Montbazens-Rignac. Enfin, la vente du presbytère de Lagnac a été actée au prix de 66 000 €.

La prochaine réunion du conseil est programmée le 11 mai 2023.