Manu Cantos : de Jean Meyniel à André et Simone Damon

Non sans émotion, Manu Cantos a lu un message avant le concert de Ricky Norton : "Merci à tous ceux qui ont œuvré pour l’organisation de cet événement. Merci à la mairie de Decazeville, à la communauté des communes, à l’office de tourisme et tous les bénévoles qui ont prêté leur concours pour le bon déroulement de la soirée. La famille Damon, amie de longue date de Jean Meyniel, voulait à la fois commémorer l’attachement viscéral de Jean Meyniel à sa ville et sa passion pour la musique jazz. Je sais que je vais fâcher André et Simone Damon mais il est naturel de leur rendre également un hommage tout aussi affectueux. Ce couple a réalisé un parcours exceptionnel à Pairs, constellé de réussites et de défis incroyables. Après le commerce, André et Simone se lancèrent dans le monde du spectacle. Ainsi naquirent le Petit Journal Saint-Michel et le Petit Journal Montparnasse, à vocation musicale avec une tendance jazz. Ils sont devenus des lieux de convivialité et de plaisirs du Tout-Paris. S’y sont notamment produits : les Haricots Rouges, Sacha Distel, Stéphane Crapelli, Michel Legrand, Claude Nogaro, Django Reinhardt, Michel Petrucciani, Pierre Bachelet, Eddy Mitchell, Hugues Aufrey, Laurent Gerra… Ricky Norton, la vedette de cette soirée y a également joué".