Espalion. Mauvaise soirée pour l’équipe fanion, bonne pour l’équipe réserve

Désillusion pour l’équipe fanion qui devait faire sans Antonin Lenne et sans Julien Arquelino (suspendu). Les protégés de Pascal Cure se sont inclinés 2-1 à Druelle en ayant pourtant ouvert le score rapidement par Corentin Marcilhac. Les Nord-Aveyronnais vont concéder deux buts juste avant la mi-temps. Malgré quelques timides occasions pour revenir dans le match le score ne bougera pas. Une défaite qui fait tache dans la course à la montée. Même avec deux matchs de retard, il va être difficile de revenir sur le leader Montbazens-Rignac et son dauphin Le Buisson. Les joueurs avaient peut-être déjà un peu trop la finale de la coupe d’Aveyron en tête.

L’équipe II assure

Victoire importante pour l’équipe II dans la course au maintien face à la lanterne rouge Salles-Curan – Curan 3-1. Soriano, Marques et Puech ont trouvé le chemin des filets. Ce succès leur permet de remonter à la neuvième place et de voir l’avenir un peu plus sereinement, même si rien n’est encore joué.