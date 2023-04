Rodez : les seniors de l'équipe de tennis padel montent en Prénationale

L’équipe senior de Rodez tennis padel, a validé sa montée en Prénationale pour la saison prochaine, en allant gagner son dernier match de championnat à Castres, dimanche 16 avril.

Une saison pleine pour les cinq licenciés ruthénois puisque dès septembre, ils avaient empoché la coupe écureuil (épreuve départementale). Baptiste Pissot (20 ans) 3/6, Loïc Marchand (17 ans) 5/6, Martin Grand (16 ans) 3/6, Martin Vigouroux (20 ans) 3/6 et Raphael Boulanger (17 ans) 3/6, ont gagné cette accession grâce à un esprit d’esprit solide et ont été bien encadrés par leurs entraîneurs, Mathieu Mazuel pour la technique, Alexandre Solinhac pour le physique et leur capitaine, Laurent Boulanger pour le suivi du groupe en compétition. Ce dernier tient à insister sur l’ambiance au sein du groupe garant d’une cohésion sans faille. "Ils sont souvent ensemble même en dehors du terrain", précise-t-il.

Lors de leur championnat de Régional 1, après un démarrage en demi-teinte à Mazamet, les cinq copains ont remporté les quatre rencontres suivantes. Pour rappel, chaque opposition comprend à chaque fois quatre simples et deux doubles.

Même si la montée est actée, la saison n’est encore terminée pour les Ruthénois. Ils vont désormais disputer les demi-finales, en vue de l’attribution du titre de champion régional. Rodez a la chance d’accueillir le 7 mai à Vabre, son adversaire qui pour l’instant n’est pas désigné.