Valady. Samedi, journée handball non-stop

"Venez découvrir et vibrer handball" … tel est le slogan choisi par le RDV handball pour annoncer et promouvoir la journée exceptionnelle organisée ce samedi au complexe sportif de Saint-Christophe-Vallon. Le message s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes, chacun étant invité à venir savourer tout ou partie d’un programme qui débutera à 10 heures pour s’achever aux environs de 23 heures. De 10 heures à midi, les enfants et leurs parents pourront découvrir le baby hand (3-5 ans) et le hand premiers pas (6-12 ans). Entre midi et 16 heures, la "caravane du hand", prêtée par la ligue Occitanie, sera déployée dans une salle du gymnase. On y retrouvera des buts recouverts d’une bâche à trous, destinés à travailler la précision, un tapis fléché proposant des exercices de slalom et de vitesse, un atelier radar permet tant de mesurer la vitesse des tirs des candidats à qui seront également proposés des quizz sur l’arbitrage. À 16 heures, une pause goûter sera offerte par le club. Au cours de la journée, Léo Fournier, ancien joueur du club, actuellement licencié au MHB (Montpellier Handball), parrainera le lancement du "RDV Academy handball", une structure de formation créée par le club pour partager les valeurs qui lui sont chères.

En soirée, ce sont les supporters qui donneront de la voix lors de des deux matchs des deux équipes séniors qui joueront leur maintien en pré-nationale : à 19 heures les seniors filles rencontreront les Montalbanaises de l’USM handball, à 21 heures les seniors garçons seront opposés au Fénix Toulouse handball.