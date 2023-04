Espeyrac. Un après-midi théâtre tout en détente et en convivialité avec l’ADMR

Invitée par l’ADMR, la troupe "Patraque théâtre" d’Aurillac présentait récemment "Le Béret de la tortue", à la salle des fêtes. Trois couples ont décidé de passer une semaine de vacances, ensemble, en partageant une même location, au bord de la mer. Chacun arrive avec sa vie, ses idées, ses petits soucis, son rythme, sa conception des vacances. Mais il va falloir se plier aux règles communes, accepter les différences, aimer les mêmes activités… ou pas. Une soirée de détente qui se terminait par le partage du verre de l’amitié et d’échanges. Les nombreux participants ne manquaient pas de remercier l’ADMR pour ce spectacle théâtral gratuit, inscrit dans son programme d’animations pour maintenir et développer le lien social ainsi que prévenir la perte d’autonomie pour les personnes de 60 ans et plus.

Prochain rendez-vous, le 20 mai, à Entraygues, avec "Les Martagons de l’Aubrac".