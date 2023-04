Zélia Solis dans le top 10 des gymnastes de la région

Récemment, Zélia Solis a participé au championnat Régional de la Fédération Française de Gymnastique contre les plus gros clubs d’Occitanie, sous les couleurs du club Decazevillois.

C’est avec beaucoup de fierté de son entraîneur qu’elle finit dans le top 10 des meilleures gymnastes dans sa catégorie après avoir réalisé une très belle saison sportive. On ne peut que la féliciter de valoriser le club decazevillois parmi les grosses agglomérations disposant d’infrastructures permettant de se hisser sur les plus hautes marches du podium. La saison gymnique étant terminée pour elle, elle continuera à œuvrer pour le club en tant que juge sur les prochaines compétitions départementales et interdépartementales.

Nous n’avons certainement pas fini de parler de Gym Bassin car ce week-end du 22 et 23 avril, 40 gymnastes du club vont concourir à Rodez lors du Challenge du Conseil départemental. Les plus petits, pourront faire la démonstration de leurs progrès sous les yeux attendris de leurs familles, les plus jeunes pourront débuter et découvrir les compétitions ou encore pour les plus expérimentées de se confronter à d’autres clubs et nous l’espérons monter sur le podium.