Montrozier. Affluence au quine du Relais paroissial

L’association Relais paroissial organisait il y a quelques jours de cela son quine annuel. De nombreuses personnes, familles, amis et amateurs de quines se sont déplacés à la salle d’animation pour tenter leur chance.

Raymond Malgouyres, assisté de François Unal, a dirigé le jeu avec prouesse.

Les lots se sont répartis dans la salle. À la mi-temps, les bénévoles du relais paroissial ont servi des boissons à la buvette et une part de brioche a été offerte à chaque participant. Un geste amical de la part des dirigeants. L’association du Relais paroissial, représentée par Cathy Blanchy tient à remercier très chaleureusement les personnes et commerçants qui ont contribué à la réussite de cette manifestation pour leur aide et les lots offerts, ainsi que tous ceux qui sont venus participer au jeu et qui ont ainsi apporté un soutien financier à l’association.