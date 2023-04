Olemps. Avec Rabal’air, une journée de prévention très conviviale

Qui n’a pas rêvé de voler comme Icare… mais sans se brûler les ailes ? C’est un peu le sens de la journée de prévention organisée dimanche par l’association de vol libre, Rabal’air. En apprenant, par exemple, à utiliser ses parachutes de secours au bon moment puis à les replier correctement.

Le matin ils étaient 21 à l’Accrobranche "Vert-Tea-Jeu" de Combelles qui a mis à leur disposition deux tyroliennes pour s’entraîner à ouvrir ses secours en cas de problème. Un geste technique primordial pour la sécurité qu’il convient de maîtriser parfaitement et qu’il est plus facile de travailler sur tyrolienne. Le parc ouvre ses portes au public le 22 avril.

Autre geste important : le pliage des secours qui doit se faire deux fois par an et nécessite une expertise certaine. C’est pourquoi le club envoie des membres se former auprès de la Fédération afin d’être initiés au pliage de tout type de parachutes et de ramener ce savoir-faire au club pour en faire profiter tous les adhérents afin qu’ils deviennent autonomes en vol comme au pliage des secours.

L’après-midi, après le pique-nique, la Halle des sports a accueilli cet "atelier pliage" pendant lequel les parapentistes les plus aguerris ont partagé leur savoir-faire avec les novices. Une pratique pas évidente pour tous. À noter l’aide apportée par la section bois du lycée professionnel d’Aubin qui a collaboré à la confection de planches de pliage en bois et la signature récente d’un partenariat avec Décathlon.

La fête du club aura lieu à Millau-plage du 16 au 18 juin et, fidèle à l’esprit de Rabal’air, réunira toutes les générations et les familles.

Contact : 07 72 11 03 92

rabalair@gmail.com