Luc-la-Primaube. Bonne affluence au quine de l’école de rugby de Lévézou Ségala

Le club de Lévézou Ségala Aveyron XV s’est fait un nom en Aveyron certes mais aussi au niveau régional, tant l’ensemble des résultats obtenus par les équipes seniors, juniors et celles de l’école de rugby sont excellents avec comme point d’orgue l’équipe fanion qui évolue en Fédérale 2 pour la huitième année consécutive. Le mérite en revient bien entendu à l’ensemble des joueurs mais aussi et surtout à l’ensemble des éducateurs, des accompagnateurs et dirigeants bénévoles qui s’investissent sans compter à la bonne marche de LSA XV et notamment lors des manifestations extra-sportives, vitales pour couvrir les frais de fonctionnement, de transport et d’équipement de toutes ces équipes. Ce samedi soir, les responsables de l’école de rugby étaient sur la brèche pour organiser leur traditionnel quine annuel à la salle animation de Luc. Joueurs, parents, grands-parents, sympathisants, partenaires et amateurs de loto s’étaient donné rendez-vous pour tenter d’emporter l’un des nombreux lots de valeur.