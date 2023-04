Gaz : fin des tarifs réglementés le 30 juin, faut-il changer de contrat ou pas ?

Conformément à la loi énergie-climat du 8 novembre 2019, les tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz prendront fin le 30 juin prochain.



La fin des tarifs réglementés du gaz naturel en France prévue le 30 juin n'entraînera pas de forte hausse de factures pour les ménages concernés même dans l'hypothèse d'une nouvelle explosion des prix de marché, a déclaré Engie mercredi 19 avril.

Historiquement conçus pour protéger les consommateurs des fortes variations des prix de marché, les tarifs réglementés de vente du gaz (TRVG) ont été supprimés progressivement depuis 2014 pour satisfaire aux exigences européennes dans le cadre de l'ouverture des marchés de l'énergie. Ils ne concernent plus que 2,3 millions de clients sur un total de 11 millions de consommateurs résidentiels de gaz naturel en France.

Le bouclier tarifaire maintenu jusqu’à la fin de l'année

"Le gouvernement a indiqué qu'il maintiendrait le bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc (...) en cas d'explosion des prix, il n'y a pas de problème, tous les Français, quelle que soit leur offre, quel que soit leur fournisseur, sont protégés", a déclaré Florence Fouquet, directrice du marché des particuliers d'Engie, lors d'une conférence de presse.

"L'histoire à partir de 2024, personne ne la connaît. Est-ce que le gouvernement voudra à nouveau mettre un bouclier ? Cela dépendra beaucoup de l'état des prix de marché sur le deuxième semestre 2023", a-t-elle ajouté, soulignant que les clients garderaient la possibilité de souscrire à des offres à prix fixes pour plusieurs années, moyennant des contrats un peu plus chers.

Une hausse automatique de 3 %

Dans le contexte de la flambée des prix du gaz liée à la guerre en Ukraine, le gouvernement a gelé les TRVG appliqués par Engie du 31 octobre 2021 au 31 décembre 2022, avant de plafonner leur hausse à 15% au 1er janvier. Au 30 juin, les clients qui n'auront pas pris les devants malgré les courriers d'information seront transférés automatiquement sur une offre de marché proposée par Engie à partir du 1er juillet.

Cette dernière devrait conduire à une nouvelle hausse automatique des tarifs de 3% après celle de 15% subie en janvier, selon la rédaction de L'Informé. En effet, Engie va basculer les clients TRV vers l'offre "Gaz Passerelle", ce qui n'était jusqu'ici pas précisé dans les différents courriers envoyés par l'Etat comme par le fournisseur pour préparer les clients à cette prochaine bascule.

La disparition des tarifs réglementés fait grincer des dents

Mais la disparition de ces tarifs réglementés fait grincer des dents les abonnés du gaz, car tous les fournisseurs d'énergie fixeront alors leurs tarifs librement ou selon les cours du marché, qui repartiront probablement à la hausse l'hiver prochain.

" Nous continuons à dire au gouvernement qu'il serait plus raisonnable de prolonger la réglementation des tarifs du gaz en France d'un an ou deux, car il y a un problème d'insécurité sur les tarifs contractuels, s'insurge François Carlier, délégué général de l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV). Mais pour l'instant, cette demande reste vaine. En juillet, il y aura encore plus de deux millions d'abonnés avec des contrats TRVG qui devront alors changer."

Faut-il changer de contrat ?

Il n'y a aucun risque de coupure le 1er juillet, grâce à l’offre "Gaz Passerelle". Cela laisse tout le temps pour comparer les offres sur energie-info. Mieux vaut ne rien signer lors du démarchage. Attention aux offres indexées sur les cours mondiaux. Elles sont attractives quand les cours sont bas, moins quand ils explosent comme en 2022.

Pour rappel, TRV ou pas, il est facile de changer de contrat ou de fournisseur. Une fois que vous avez choisi une offre et un fournisseur, il suffit de souscrire auprès de lui un contrat en précisant bien qu'il s'agit d'un changement. Cela résilie automatiquement le précédent.