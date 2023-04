Saint-Saturnin-de-Lenne. La nouvelle mairie et le tiers-lieu ont été inaugurés en grande pompe

La nouvelle mairie et la maison de la rue du Verdier ont été inaugurées, vendredi 14 avril, en présence d’Isabelle Knowles (secrétaire générale de la préfecture), d’Arnaud Viala (président du Département), de Jean-François Rousset (député), d’Alain Marc et de Jean-Claude Anglars (sénateurs), de Christian Naudan (président CCCA), de Cécile Sury (directrice CCCA), de Florent Tarrisse (directeur du PNRGC), d’Évelyne Estripeau (représentante de La Poste), d’Audrey Luche (maître d’œuvre de la mairie et du tiers-lieu) ainsi que l’ensemble des maires du territoire, les partenaires financiers, les artisans et de nombreux administrés.

Après que le maire et son conseil municipal eurent accueilli chaleureusement leurs invités, devant la nouvelle mairie, la secrétaire générale de la préfecture a procédé à la traditionnelle cérémonie du "coupé du ruban".

Alors les participants ont pu visiter les deux bâtiments rénovés. Ensuite, c’est dans les futurs locaux du tiers-lieu qu’ont été prononcés les discours de circonstance. Le maire a rappelé que cette inauguration avait pour objectif premier de : " remercier nos partenaires… pour leur soutien et leur participation active à la réalisation de ces projets". S’adressant au représentant du PNRGC il disait notamment : "Le parc est au quotidien notre partenaire pour nos grands projets", puis il remerciait la représentante de La Poste d’avoir accepté "que les fonctions d’agence postale et d’accueil mairie soient regroupées".

M. Bioulac accueillait et présentait Amarian Chatelain qui assurera la gérance du bar-restaurant du tiers-lieu.

Dans toutes les interventions, chacun reconnaissait unanimement le courage, l’audace et l’ambition du projet aujourd’hui réalisé. Alain Marc affirmait : "On réussit ici comme dans d’autres villages aveyronnais, si on se fixe un objectif et si on y travaille tous ensemble… c’est le concept ruralité heureuse que nous poursuivons tous et que nous défendons au Sénat."

Un grand nombre de maires de la communauté de communes étant présents ou représentés : "ce qui prouve l’intérêt que l’on porte aux projets de nos collègues, aux projets de Saint-Saturnin", soulignait M. Naudan.

Les bâtiments rénovés sont situés autour de la place et M. Viala constatait : "Cette belle place de Saint-Saturnin est remarquable par sa taille et par le fait qu’autour d’elle se retrouve à peu près, tout ce qui fait le quotidien des gens." Toutes les personnalités ont félicité le maire et son conseil municipal pour ces belles restaurations de maisons anciennes et plusieurs intervenants déclaraient : "Le projet de reconquérir des bâtiments qui étaient tombés en désuétude va dans le sens de l’histoire… et s’intègre aux débats nationaux sur la sobriété foncière.".

L’apéritif servi dans la future salle de restaurant a permis à chacun d’échanger sur ces belles réalisations.