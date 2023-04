La société "EnerCoa" a de l’énergie à revendre

La SCIC développe une activité de production d’énergies renouvelables et de réduction des consommations. Elle veut changer d’échelle économique et géographique.

Créée le 15 novembre 2019, la société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Énergies Coopératives de l’Ouest Aveyron (EnerCOA) connaît une croissance rapide. Son président, Michel Delpech, son directeur, Yves Abibou, et les membres du conseil coopératif n’entendent pas couper cet élan. "Dans notre quatrième année d’existence, alors que tout s’accélère, il s’agit de changer d’échelle économique et géographique", a-t-il été annoncé lors de l’assemblée générale, qui s’est tenue récemment dans la salle des fêtes rénovée de Toulonjac.

À la fin du mois de mars, EnerCOA recensait neuf centrales photovoltaïques en service sur des toitures de bâtiments publics : Interactis, le magasin de l’hôpital et le gymnase Robert Fabre à Villefranche, les ateliers municipaux et le centre de Laudinie à La Fouillade, la salle omnisports de Najac, la salle des fêtes de Sanvensa, le nouvel atelier municipal de Monteils et la salle des fêtes de Gramond.

Ces centrales ont été installées par l’entreprise capdenacoise, Mécojit. La SCIC est aussi partie prenante du projet de parc photovoltaïque au sol de Laramière. D’autre part, plusieurs centrales "industrielles" sont à des stades plus ou moins finalisés : sur des toitures publiques et privées, au sol sur des terrains dégradés et sur des parkings publics (ombrières).

Groupements de commandes

EnerCoa a aussi mis en place un groupement de commandes pour la production d’électricité à destination des foyers. Neuf toitures pour maison individuelle ont été équipées, dix sont en cours et vingt-cinq en préparation, opérations menées avec les partenaires Fermes de Figeac et Wattonum. Il s’agit de constructions en autoconsommation avec vente du surplus d’électricité ou en vente totale. Un autre groupement de commandes a été lancé pour l’achat de pellets.

Des visites de chantier avec leurs échanges d’expérience sont aussi proposées aux sociétaires, au nombre aujourd’hui de 351, dans l’objectif de réduire les consommations d’énergie, deuxième objectif d’EnerCOA après celui de production d’énergies renouvelables.

Territoire élargi et équipe étoffée

La volonté de la SCIC de changer d’échelle économique et géographique devrait se traduire par la réalisation de projets sur le territoire du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) Centre Ouest Aveyron, composé de huit communautés de communes, et d’une communauté d‘agglomération (Rodez) et qui concerne 155 000 habitants.

Pour répondre aux demandes des communes du PETR qui souhaitent se lancer dans la production d’énergies renouvelables et aux besoins des coopérateurs, EnerCoa a recruté un deuxième salarié, Hector Girault, en complément de Sophie Tranchart, en poste depuis novembre 2020 (Jeanne Blanchard intervient aussi sur la communication). Des ressources humaines indispensables pour les membres du conseil coopératif, tous bénévoles mais qui ont de l’énergie à revendre.