Decazeville. Le bateau L’Olt lâche les amarres pour une nouvelle saison

Le désormais renommé bateau d’Olt repart pour de nouvelles sorties aquatiques, diversifiant ses offres.

Le printemps arrive, dès le mois de mai le bateau Olt va débuter une nouvelle saison de navigation et sillonner la belle vallée pour le plus grand plaisir des touristes et des locaux. Jusqu’à fin septembre, plusieurs types de balades seront proposés pour combler les attentes de nombreux visiteurs.

Les croisières commentées

Elles permettront aux passagers de découvrir la vallée du Lot, son histoire, sa faune, sa flore et l’ingénieux mécanisme des écluses grâce aux commentaires de la guide-matelot. Plusieurs horaires, en mai : mercredi, samedi et dimanche de 16 h à 18 heures ; juin : mardi et vendredi de 10 h à 12 heures et le mercredi, vendredi et dimanche de 16 h à 18 heures ; en juillet et août : mardi et vendredi de 10 h à 12 heures et le mardi, mercredi, vendredi et dimanche de 16 h à 18 heures ; septembre : mardi de 10 h à 12 heures et le mercredi, vendredi et dimanche de 16 h à 18 heures. Tarifs : 14 €/adultes, 8 €/de 8 à 12 ans. Durée 2 heures.

Les croisières repas allieront la dégustation de spécialités locales et l’originalité d’un déjeuner ou d’un dîner sur l’eau. Un moment gourmand à savourer, en famille ou entre amis, en toute quiétude grâce aux silencieux moteurs électriques.

Le chef, Jérôme Canredon, mettra un point d’honneur à proposer aux passagers des mets traditionnels concoctés avec des produits locaux. Nous avons aussi les croisières repas terroir (plateau-repas froid : farçou, terrine, jambon de pays, saucisse sèche, fromage, gâteau à la broche et salade de fruits). Tarifs : 30 €/adultes, 24 €/enfant de 8 à 12 ans ; 16 €/enfant de moins de 8 ans. En juin : samedi de 19 h à 21 heures ; juillet : mercredi de 12 h à 14 heures et le samedi de 19 h à 21 heures ; août : mercredi de 12 h à 14 heures et le vendredi et samedi de 19 h à 21 heures ; septembre : vendredi de 12 h à 14 heures.

Cette nouvelle croisière avec un menu traditionnel comprend un repas chaud (farçou, truffade, veau d’Aveyron, tarte aux pommes ; apéritif, vin et café compris). Tarifs : 40 €/adultes, 26 €/enfant de moins de 12 ans. En mai, juin et septembre : mercredi et dimanche de 12 h à 14 h 30 ; juillet et août : dimanche de 12 h à 14 h 30.

Croisière-pirates le mercredi 3 mai

S’ajoutent à ce riche programme des croisières thématiques. La croisière-pirate, originale s’il en est, invite les enfants à retrouver le coffre au trésor des pirates du Lot ! En répondant aux énigmes du capitaine "Oltis" et de sa fidèle corsaire "Lady Nadine", ils partiront à l’aventure pour une croisière ludique et une chasse au trésor sur les berges du Lot. Un goûter et une récompense seront offerts à tous les valeureux moussaillons. Age conseillé : 6 à 10 ans. 8 € par enfant. Gratuit pour un adulte accompagnateur (10 € par adulte supplémentaire). Une autre croisière thématique aura lieu le 12 mai, avec une rando sur le GR 65.

Infos : 05 65 63 27 96 ; 05 65 43 18 36.