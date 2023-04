Argences en Aubrac. Le comité des fêtes de Lacalm a soufflé ses cinquante bougies

Récemment, les membres du comité des fêtes avaient invité les personnes qui ont fait partie de l’association durant ses 50 dernières années afin de fêter dignement ses 50 ans d’existence.

La journée anniversaire a commencé à partir de midi à la salle des fêtes de Lacalm, le soleil étant au rendez-vous.

À 13 heures, ce fut l’heure des discours, orchestrés par Michel Rouquette, ancien maire de Lacalm. Michel a rappelé l’origine du comité en 1973, par le premier président créateur Roger Girbal, avec une minute d’applaudissements en hommage. Puis, ont été énumérés les présidents qui se sont succédé au fil des années : Roger Girbal, Raymond Lucadou, Yolande Raynal, Patrick Rigal, Alexis Charreire, Jean-Philippe Rolland, Jean-Pierre Raynal, Béatrice Gotty, Jean-Luc Raynal, Patrice Conquet, Frédéric Rolland, Cédric Gros, Jean-Baptiste Raynal, Cédric Ampoulier, Julien Gros, Maxime Rouquet avec Robin Raynal, Damien Ampoulier avec Alexandre Querbes, puis avec Victorien Rolland. Les manifestations organisées par le comité tels que la fête votive, les Forces de l’Aubrac, le Feu de la St-Jean, le réveillon, mais aussi des bals, des quines, des concours de belote et de pétanque… ont ensuite été évoquées.

Le discours de Mathurin Chauffour, délégué départemental bénévole de l’Aveyron pour la Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités, a mis en avant le dynamisme du comité et son groupe intergénérationnel qui, malgré ces dernières années de Covid, a su rebondir et ne pas baisser les bras. Mathurin a félicité l’association qui défend ses valeurs et son territoire.

Ensuite, Jean Valadier, maire d’Argences-en-Aubrac et Céline Conquet, conseillère municipale représentant Lacalm, ont souligné le dynamisme du comité et de ses différentes manifestations qui font vivre le village.

Après les discours, le buffet ! Un moment très agréable, où anciens et jeunes se sont rencontrés et ont pu partager de bons moments. Un diaporama a défilé sur grand écran toute l’après-midi. Tous les invités ont pu faire des photos souvenirs de cette journée grâce à un Photobox installé dans la salle des fêtes et repartir avec leurs photos instantanées.

La journée a été accompagnée par des jeux animés par la disco mobile Liberty Night.

Enfin, le gâteau d’anniversaire, entouré de quelques-uns des anciens présidents du comité et partagé entre tous les participants.

Le comité des fêtes de Lacalm remercie toutes les personnes ayant répondu présentes pour cette journée anniversaire qui restera un moment inoubliable pour cette association qui fait de son mieux pour faire vivre son village et transmettre ses valeurs et leur fierté d’être Lacanais.