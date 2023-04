Le développement durable abordé par les acteurs de la filière

Dans le cadre de son programme d’accompagnement des partenaires, "Tourisme en Aubrac" a organisé dernièrement, en collaboration avec l’agence départementale d’attractivité et du tourisme (Adat), une conférence sur le tourisme durable à l’hôtel Le Relais de Laguiole Best Western.

Cette assemblée a réuni une cinquantaine de participants, constituée de propriétaires de chambres d’hôtes et de meublés de tourisme, de restaurateurs, d’hôteliers, de propriétaires de campings, de sites de visites et de prestataires d’activités sportives, d’élus et de l’équipe de "Tourisme en Aubrac".

La conférencière, Sabine Nascinguerra, spécialiste en tourisme durable et à la tête d’EnviroC, un bureau d’études spécialisé dans les études environnementales et le tourisme durable dans le département du Lot, a capté l’attention et instauré un climat d’échanges. Elle a expliqué les enjeux et les opportunités du tourisme durable, a fait découvrir les outils nationaux et internationaux et plus locaux, en donnant des exemples sur les démarches régionales locales. Ses explications ont été étoffées par les témoignages de Céline Breysse, propriétaire du Relais de Laguiole Best Western et Ingrid Peeters, propriétaire de la chambre d’hôtes Basalture en Carladez, qui ont expliqué leur parcours engagé et responsable dans leur structure.

Enfin, Sabine Nascinguerra a transmis de nombreuses informations pour la mise en place de pratiques plus responsables sur le territoire à l’équipe de Tourisme en Aubrac.

Les prochaines rencontres organisées par l’office de tourisme pour les partenaires Tourisme en

Aubrac étaient fixées au mercredi 19 avril pour la bourse d’échange à Argences-en-Aubrac, et jeudi 27 avril sur la thématique pêche avec la fédération de pêche de l’Aveyron au lac des Picades réaménagé.