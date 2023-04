Comps-la-Grand-Ville. Le nouveau club de quilles a joué sur le terrain de la Bruyère

Le terrain de quilles de la commune de Comps est situé près du hameau de la Bruyère. C’est sur un "quillodrome" à la surface bien préparée par quelques joueurs et bénévoles qu’a eu lieu la 1re manche du championnat de l’Aveyron par équipes. Le nouveau club Cassagnes-Salmiech-Comps a présenté cinq équipes : Gaubert en ligue Essor, Boissonnade Mathieu et Alvernhes en 1re série Céor Lagast et les équipes Cayron et Cailhol en 3e série Céor Lagast.

Les résultats de ce 1er championnat sont les suivants : Essor l’équipe Gaubert totalise, 499 quilles Céor- Lagast Boissonnade Mathieu : 563 quilles Céor Lagast 3e série Cayron 444 quilles et Cailhol 424 quilles

La météo favorable, l’espace laissé aux visiteurs, une buvette et un local de résultats tenus par quelques bénévoles réunissaient les conditions pour que chacun passe un bel après-midi.

À retenir qu’une manche de Ligue se jouera sur le terrain de Comps ce dimanche 23 avril, manche à laquelle participera l’équipe Gaubert Joris, en milieu d’après midi, vers 16 h.