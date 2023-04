L’écrivain Thomas Scotto a animé un atelier d’écriture

La Fête du livre jeunesse a été lancée ce mercredi après-midi à la Manufacture par un atelier d’écriture animé par Thomas Scotto, l’invité d’honneur. Une première également pour le Pôle Culturel qui a ouvert ses portes au public.

Sous la houlette de l’auteur qui a d’abord lu des extraits de ses albums, les enfants se sont essayés à créer à partir de mots qu’ils aimaient particulièrement des textes en maniant l’humour et la poésie. Puis Thomas Scotto leur a présenté son livre "Dans ma maison", visite-découverte de maisons imaginées par 76 personnalités de l’illustration et accompagnées de ses courts textes. L’occasion d’initier les écrivains en herbe au pop-up, technique en 3 D qui fait bouger les mots en relief. Un moment ludique et créatif avec un écrivain particulièrement pédagogue que les enfants ont apprécié. Le soir, toujours à la Manufacture, c’est avec le musicien villeneuvois, Benjamin Lagarde, que Thomas a décliné ses textes.

Rendez-vous demain samedi 22 avril sous la Halle de 10 h à 18 h pour le rencontrer ainsi que les autrices et auteurs qui participent à cette 34e édition du Salon du Livre Jeunesse. Rencontres, dédicaces, ateliers autour du livre et de l’écrit, lectures, expositions… attendent le public. L’entrée est gratuite.