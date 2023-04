Estaing. Les écoliers en classe découverte à Villefranche-de-Rouergue

De 3 au 7 avril, les élèves de l’école du Causse sont partis en classe découverte "nature et patrimoine" au domaine de Laurière’’ à Villefranche-de-Rouergue. De la petite section au CM2, les vingt élèves et leur maîtresse Élodie ont passé un séjour merveilleusement enrichissant. Ils étaient accompagnés de Béatrice, Carmen et Corinne.

Ils ont visité la grotte de Foissac dont les caractéristiques géologiques et les squelettes préhistoriques ont captivé les enfants ainsi qu’un hameau médiéval, des cazelles… Ils sont également allés à pied passer une journée entière dans la bastide de Villefranche et les élèves ont acheté eux-mêmes, avec quelques consignes quand même, les aliments pour le pique-nique du midi.

Côté nature, les élèves ont participé à des ateliers autour du potager, des oiseaux, des insectes, des arbres et des indices de présences animales dans le vaste parc du domaine. Les moments de classe et de vie collective étaient empreints de joie, de bonne humeur et de bienveillance tout au long de ce séjour.