Laissac-Sévérac l'Église. L’évêque Mgr Luc Meyer est venu visiter le marché aux bestiaux

Le maire de Laissac-Sévérac-l’Église a eu le plaisir de recevoir Monseigneur Luc Meyer, évêque de Rodez et de Vabres au marché aux bestiaux ce mardi 11 avril.

Il était accompagné des prêtres de la paroisse, le père Fixe et le père Aurélien. Tous trois ont écouté attentivement les explications données par le maire depuis la cabine surplombant le marché bovin, et ils ont pu découvrir le film diffusé par l’office de tourisme pour ses visites et ont partagé un moment convivial en dégustant un petit-déjeuner à la fourchette avant de se rendre sur le marché ovin et de s’initier à la vente aux enchères. Ils ont échangé avec les éleveurs et les négociants, surpris mais ravis de pouvoir parler de leur métier.

Ils ont achevé leur visite en se rendant à l’école Sainte-Angèle et au collège Sacré-Cœur.

Enchanté, Monseigneur Meyer est reparti en assurant revenir au mois de mai pour approfondir sa connaissance du Laissagais et de ses habitants.