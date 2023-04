Pont-de-Salars. L’évêque sur les terres du doyenné

Mgr Luc Meyer, évêque de l’Aveyron, aime à venir à la rencontre des paroissiens. C’est vrai qu’il y a toujours des choses à découvrir sur un territoire aussi vaste que celui du Réquistanais-Lévézou qui va de Saint-Léons aux portes de Millau, jusqu’aux limites du Tarn et de l’Hérault.

C’est à Arvieu, qu’il a été accueilli tout récemment par le père Daniel Boby, administrateur de la paroisse Notre-Dame-du-Lévézou, et par le père Pierre Demierre, prêtre référent pour la paroisse Saint-Pierre de l’Alrance et du Giffou et pour la paroisse Saint-Martin-du-Céor. Les membres les équipes d’animation paroissiale les attendaient pour échanger sur leur travail et sur les améliorations à apporter, notamment sur les projets à réaliser en commun. Pendant ce temps, les enfants de l’éveil à la foi et ceux du caté coloraient des marque-pages pour les distribuer à la fin de la messe. Le chœur de chant était en place pour une dernière répétition. À 10 h 30, tout le monde s’est retrouvé pour assister à la messe dans l’église d’Arvieu qui était bien remplie car les fidèles des trois paroisses avaient répondu présents.

La journée s’est poursuivie autour du verre de l’amitié et des tables dressées pour partager les plats cuisinés par les meilleures cuisinières du pays. Il y en avait beaucoup et, telle la multiplication des pains, il en resta suffisamment pour nourrir toute une foule. Ce contact avec les fidèles, a permis à l’évêque d’écouter leurs besoins, leurs réussites ou leurs difficultés et de les soutenir dans leur foi.