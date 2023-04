Mur-de-Barrez. Pierre Ignace : "On va droit dans le mur"

Le maire du chef-lieu du Carladez invite ses homologues à faire cause commune.

Quasiment à mi-mandat, Pierre Ignace a souhaité effectuer un tour d’horizon sur sa commune. Entre bilan et projets, illusion et réalité, l’édile s’exprime sur la situation.

D’abord, comment se porte la vie économique ?

Nous avons un regain commercial au printemps avec la reprise d’une boulangerie, la transmission du restaurant Soulage Castanier qui s’accompagne d’une belle rénovation, de la reprise aussi de la boutique de Christiane Amilhau, l’arrivée en mai d’un couple originaire d’Avignon pour ouvrir une boulangerie, et une brasserie ouvrira place de l’église.

Nous travaillons la culture de l’accueil dans ce secteur avec les aides à l’immobilier d’entreprise via la communauté de communes. Nous profitons aussi du dispositif "Petites Villes de demain" pour mettre sur pied une résidence senior au cœur de Mur-de-Barrez. Cela répond au défi de l’isolement et de la solitude. L’appel d’offres sera lancé en septembre. Concernant les jeunes et primo-accédants, une étude du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) est en cours sur les terrains Giraudie de 17 000 m2.

Quid du serpent de mer de la maison Kasper (risque d’effondrement en 2007) détruite au cœur de la Grand’rue ?

Le tribunal administratif a mandaté un expert pour établir un diagnostic et mettre en demeure une dizaine de propriétaires dont les maisons sont en péril. Le volet juridique durera toute l’année concernant la maison Kasper avec une expropriation en accord avec le procureur de la République espérée dans l’été. On a conventionné sur tout, pour l’opération de revitalisation des territoires et l’opération programmée d’amélioration de l’habitat.

Autre dossier essentiel, que devient le monastère suite au départ des clarisses ?

Le cabinet d’études rendra ses conclusions fin juin. Hébergement, centre de formation agroalimentaire en lien avec les Aveyronnais de Paris, plusieurs pistes sont en réflexion pour répondre aux besoins du territoire.

Tout semble avancer pour le mieux, pas de point noir à l’horizon ?

Nous sortons d’une commission finance, on ne peut plus investir. Nous avons engagé les travaux de destruction de la maison Kasper en vue de la halle Fournier qui nous a beaucoup endettés. On va droit dans le mur, c’est désastreux. La mise en place d’une commune nouvelle serait profitable à tous. Taussac partirait avec Mur-de-Barrez pour créer une commune nouvelle au 1er janvier 2025, ce serait bien que d’autres nous rejoignent.

À quelle commune pensez-vous ?

Thérondels apporte des élèves au collège par sa proximité avec le Cantal, Lacroix-Barrez peut aussi attendre mais Brommat pourrait nous rejoindre. On a besoin les uns des autres pour s’installer et être attractif. Nous avons le projet de rénover la salle des fêtes qui abrite la salle de cinéma dont l’association irrigue le Carladez. Il en est de même du collège qui fonctionne avec une volonté d’ouverture. Nous relançons aussi la fête de l’élevage cet été qui réunira le Carladez à Mur-de-Barrez. Il en va du courage des élus et de la responsabilité des habitants pour insuffler la dynamique qui profite aux villages avoisinants. La communauté de communes n’est qu’une boîte à outils. La commune nouvelle permettrait de proposer des bureaux d’accueil et faire le point sur les dossiers.