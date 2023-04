Professeur émérite en psychiatrie, Jean-Pierre Olié est décédé

Chef de service honoraire et chef de pôle à l’hôpital Sainte-Anne de Paris, membre de l’Académie nationale de médecine, le Professeur Jean-Pierre Olié a été un grand professeur français de psychiatrie. Ses liens avec l’association hospitalière Sainte-Marie sont anciens. Très attaché à Saint-Côme-d’Olt et ses racines aveyronnaises, le Pr Olié était tout particulièrement proche du centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez. Entré au conseil d’administration de l’association en 2013, il en a été un membre très actif, représentant ce dernier auprès de la conférence des présidents et vice-présidents de CME. Fidèle aux convictions qui ont guidé sa vie professionnelle, il s’est fortement impliqué dans la rédaction et la promotion de la politique médico-soignante de l’association. Celle-ci oriente désormais l’action des établissements sanitaires de l’AHSM.