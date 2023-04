Rodez : la performance remarquée des élèves de Nadège Cayron

31 élèves de l’école de danse ont participé à un concours régional de danse, à Bruguières.

Les 8,9 et 10 avril derniers, se tenait le concours régional de la Confédération nationale de danse, à Bruguières (Haute-Garonne). Trente-et-un élèves ont participé dans différentes catégories : solo, duo et groupe. Les plus jeunes ont concouru en tant qu’amateur, mais les plus grands en pratique amateur avancé (pré-pro).

Résultats à la hauteur

Et les résultats ont été à la hauteur de leur travail avec 31 médailles d’or récoltées dont six avec félicitations du jury et quatre avec le coup de cœur du jury. Dans le détail, les résultats sont les suivants : six premiers prix avec félicitations du jury ; sept premiers prix à l’unanimité ; dix premiers prix nationaux et huit premiers régionaux, trois médailles d’argent.

Les danseurs ont été sélectionnés pour représenter l’école de danse et leur région lors de la finale qui aura lieu les 17,18,19 et 20 mai à Angers.

Les élèves de Nadège Cayron ont récolté de nombreuses médailles. DR

Trois premiers prix pour un seul élève

Leurs deux professeurs, Nadège Cayron et Leïla Bourdon sont particulièrement « fières de ces jeunes artistes qui ont fait preuve de rigueur et d’un travail de cohésion solide. Le tout dans une ambiance très chaleureuse grâce aux supporters (parents et anciens élèves) venus nombreux ».

Un élève s’est particulièrement distingué lors du concours : Benjamin Roux, 13 ans, qui a obtenu trois premiers prix avec félicitations et le coup de cœur du jury (pour son solo, son duo avec Juliette Arbey, et avec son groupe). Il a aussi gagné un stage d’été avec le chorégraphe Olivier Costes, à Valence.