Salaires enseignants : entre 100 et 230 € nets de plus par mois à la rentrée prochaine annonce Emmanuel Macron

Après une journée mouvementée en Alsace, Emmanuel Macron est en déplacement dans l’Hérault ce jeudi 20 avril, sur le thème de l’éducation. Il a notamment annoncé à Ganges une hausse des salaires des enseignants de 100 à 230 € nets par mois sans condition à la rentrée prochaine.

Emmanuel Macron a souhaité jeudi "mieux reconnaître et mieux payer les professeurs" et annoncé une hausse de salaires "entre 100 et 230 € nets en plus par mois" à la rentrée prochaine, lors d’un déplacement dans un collège de Ganges de l’Hérault consacré à l’école.

Cette hausse inconditionnelle, pour tous les enseignants, s’accompagnera d’une augmentation liée à de nouvelles missions basées sur le volontariat. Au total, cette hausse pourra aller "jusqu’à 500 € par mois".

En plus de l'augmentation des salaires des enseignants, le chef de l'Etat a annoncé une augmentation des salaires des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, de 10 % à la rentrée et aussi une possibilité de monter leur contrat à 35 h pour un service complet précisent nos confrères de Midi Libre.