Bozouls. Un vernissage apprécié de l’exposition du club photos

Tout récemment, les adhérents du club photos de la cité ont présenté leur travail à la galerie de la cité. Cette exposition complétée par une animation appelée J.P.E.G (jardin, portrait, environnement, grandeur nature) présente des clichés de différents formats (carré rectangulaire et panoramique) imprimé par le club puis collées sur carton plume. On peut y voir une série de portraits et paysages de différents pays, Namibie, Vietnam continent d’Amérique latine, mais aussi bien sûr de l’Aveyron, l’Aubrac entre autres.

Une série de clichés retraçant le Bozouls d’autrefois très bien présenté attire le regard du visiteur. Au milieu de l’exposition des clichés montés sous supports cubiques retrace le parcours du street art de Decazeville. De l’autre côté du rideau, le promeneur a la possibilité de se prendre lui-même en photo (je viens tirer mon portrait) et repart avec le cliché. De plus un diaporama défile en continu sur le mur de la galerie… Cette association créée en 2016 et installée à Bozouls depuis 2016 regroupe une vingtaine d’adhérents et leur travail est précis et bien présenté, proche du professionnel.

Contact de l’association : objectifcausseetlot@gmail.com ou au 06 38 74 74 18.

Lors du vernissage de nombreux amis sont venus, ainsi que les élus dont Jean-Luc Calmelly, maire de la cité, et Francis Cayron, maire de Boisse-Penchot et promoteur du Street art de Decazeville et ses alentours.

Le diaporama sera diffusé, demain soir, de 20 h 30 à 22 heures.

"Je suis ravi d’accueillir cette exposition qui montre la qualité et la quantité du travail accomplie par ces bénévoles. Je m’aperçois à travers cette présentation qu’il y a des grands voyageurs parmi vous, toutes mes félicitations", soulignait le maire. Francis Cayron, quant à lui, soulignait la créativité, la qualité du travail et invitait le public à venir également admirer le street art dans son secteur développé au-delà de Decazeville.

Exposition ouverte à la galerie, 8 allée Paul-Causse le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14 heures à 17 heures, le jeudi de 10 heures à midi. L’entrée est libre.