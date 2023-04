Druelle Balsac. Une séance de prévention des accidents de la vie fort instructive

Jeudi 13 avril, à l’initiative du CCAS, était proposée une séance de prévention d’accidents à la salle du Pas. Pour l’occasion, le Sdis était venu pour animer la soirée en préconisant les actions à réaliser en cas d’accidents de la vie courante. Après avoir fait la présentation des activités du Sdis et de son fonctionnement, le capitaine Jean-Luc Auguste, qui commande le centre de secours de Rodez, s’est attaché à prévenir les participants à cette soirée sur les risques d’accidents et surtout comment réagir face à ces risques. Il faut savoir que ces accidents coûtent la vie à 20 000 personnes par an et pour les trois-quarts à des personnes âgées. Jean-Luc Auguste a fait le détail sur tous les risques encourus par la population, à savoir les chutes (80 % des personnes au-delà de 65 ans sont concernées), étouffement-asphyxie, noyade, électrisation, intoxications et le feu. Il a surtout mis l’accent sur les réactions et gestes à avoir si on se trouve confronté à un de ces accidents. Une soirée très instructive qui aurait mérité une plus grande assistance (une vingtaine de personnes seulement). Pour celles et ceux qui auraient zappé cette séance, elles auront l’occasion de participer à une prochaine qui se tiendra jeudi 11 mai à 14 heures à la salle de Balsac.