Onet-le-Château. Aux Costes-Rouges, le vide-greniers a trouvé son public

Les assistantes maternelles de l’association Kasmat organisaient ce dimanche, leur premier vide-greniers.

Le temps d’un week-end, exit les traditionnelles braderies petite enfance et place… au vide-greniers : une première dans cette formule pour l’association Kasmat. Mais que les aficionados et les habitués se rassurent, son prochain rendez-vous sera bien une braderie petite enfance, elle est déjà sur les rails et se tiendra début octobre à l’Athyrium. Ceci étant, cette première a été un réel succès, tout d’abord pour les 65 exposants qui ont apprécié des emplacements spacieux (3 mètres) et des allées où l’on pouvait circuler facilement, ce que confirment les nombreux chineurs : de la place, de très bonnes affaires à des prix très accessibles et une buvette avec de délicieux gâteaux-maison… tout y était pour que le gymnase des Albatros (et les parkings alentours !) ne désemplissent pas de toute la journée ! C’était un coup d’essai, c’est sans aucun doute, un coup de maître…