Avant les Jeux olympiques et paralympiques, Paris renforce son accessibilité

Alors que près de 350 000 visiteurs en situation de handicap sont attendus à Paris pour les Jeux olympiques et paralympiques, la Ville renforce son accessibilité, notamment aux abords des sites olympiques.

Abaisser les trottoirs, sonoriser des feux de circulation, déployer des solutions de guidage pour les personnes malvoyantes… Autant de travaux que la Ville s’engage à produire avant les Jeux olympiques et paralympiques. Il s’agira à la fois d’aménagements structurants de l’espace urbain et d’installations temporaires pendant les événements sportifs.

Depuis le mois de novembre 2022, un panel d'experts en accessibilité composé de membres de cinq associations spécialistes du handicap, mais aussi de l'Office du tourisme de Paris, de Paris 2024 et d'agences de production d'événements, se réunit une fois par mois dans l’objectif d’améliorer l’expérience des spectateurs et des visiteurs en situation de handicap.

Aménagements structurants

Il s'agit principalement de réparer les chaussées endommagées ou non fonctionnelles, et de rendre les traversées de routes plus sûres : abaissement des trottoirs, pose/refonte des bandes d’éveil à vigilance, bandes de guidage, sonorisation des feux de circulation, désencombrement des cheminements, reprise des défauts de la chaussée… Les travaux de gros œuvre doivent débuter à l'été 2023.

Installations temporaires

Enfin, tout ce qui est lié à l'usage exceptionnel de ces tronçons fera l'objet d'aménagements temporaires : solutions de compensation des obstacles et ruptures de cheminement (traitement des trottoirs, passages de câbles, ressauts, pentes, etc.), mise en place d'une signalétique accessible, déploiement de solutions de guidage pour les personnes malvoyantes, couverture de la signalétique humaine par des bénévoles le long du cheminement, mobilier/espaces de repos, de calme, de fraîcheur… Ces aménagements débuteront au printemps 2024.