CARTE. Moustique tigre : quatre nouveaux départements passent en vigilance rouge

Le moustique tigre est maintenant déclaré implanté et actif dans 71 % du territoire.

Les colonies du moustique tigre continuent de gagner du terrain, l'insecte est désormais installé durablement sur 71 % du territoire alors que quatre nouveaux départements sont passés de la vigilance orange à rouge : la Meurthe-et-Moselle, le Loir-et-Cher, le Loiret et le Val-d'Oise. Trois nouveaux départements sont passés en vigilance orange : l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et le Finistère.

Le site Vigilance-moustiques rappelle que "dans la très grande majorité des cas, les départements en orange passent en vigilance rouge dans les années qui suivent". L'insecte a colonisé progressivement les départements jusqu'à être implanté et actif dans 68 d'entre eux (les départements en rouge) :

Voici les 68 départements où le moustique tigre est déclaré comme implanté et actif en avril 2023. Capture - Vigilance-moustiques

Le moustique tigre est particulièrement nuisible car il est vecteur potentiel de maladies graves comme la dengue et le chikungunya, et dans une moindre mesure le virus Zika. Elles "connaissent des épisodes épidémiques réguliers dans des zones touristiques (et en particulier dans nos départements d’outre-mer) très appréciées par les voyageurs français et européens, qui représentent donc autant de facteurs de risques une fois revenus dans l’hexagone".

Comment limiter sa propagation ?

L'insecte, aussi nommé l'Aedes Albopictus, ne mesure que quelques millimètres. Vu de près, il se distingue par sa couleur noire avec des rayures blanches sur les pattes et l'abdomen, d'où son surnom de moustique tigre. "Il a un vol assez lent et il est facile à écraser en vol", indique le site Vigilance-moustiques.

"Habitué dès son origine asiatique à naître dans des petits gîtes (plantes retenant l’eau), il a pu aisément coloniser toutes sortes de gîtes larvaires accidentels que lui propose l’environnement urbain et périurbain (coupelles sous les pots de fleurs, arrosoirs, vieux pneus, gouttières bouchées, etc…)".

Pour limiter l'implantation du moustique tigre près de chez soi, voici les principales recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

vider régulièrement ou supprimer les coupelles sous les pots de fleurs, vases… ou les remplir de sable afin de conserver l’humidité sans qu’il y ait d’eau stagnante ;

ranger, à l’abri de la pluie, les seaux, le matériel de jardinage, les jouets ou encore les récipients divers ;

recouvrir les bidons de récupération d’eau à l’aide d’un filet moustiquaire ou de tissu ;

curer les gouttières pour faciliter le bon écoulement des eaux.

Pour se protéger des piqûres, il est conseillé de porter des vêtements longs, amples et clairs, surtout au lever du jour et à la tombée de la nuit.