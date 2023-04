Espalion. Concert et master class avec Emmanuel Pi Djob

À l’initiative du Gospel Song d’Espalion, Emmanuel Pi Djob animait une "master class" de deux jours ces samedi et dimanche 15 et 16 avril. Plus de 50 stagiaires ont répondu présents et sont venus de toute la région pour participer à ce stage.

Emmanuel Pi Djob est d’origine camerounaise. Sa voix s’est forgée au feu du gospel afro-américain : style dans lequel il a gagné la reconnaissance de ses pairs. Il est considéré comme l’un des acteurs importants du renouveau du gospel en Espagne catalane et en France et l’un des chefs de file du gospel progressif dit "Go-Gospel".

En 2013, il est l’une des révélations de la saison 2 de The Voice France. 2016 est l’année de la sortie d’un album oscillant entre blues, afro-soul et pop, intitulé Get On Board ! Réédité en 2017 avec un Dvd live de son concert exceptionnel au Zénith-sud, accompagné de plus de 500 choristes, danseurs et instrumentistes.

Un album panafricain est en préparation avec des invités prestigieux

Une voix de baryton brûlée par la vie, un jeu de guitare et de piano brut et subtil à la fois, un charisme certain : voilà qui pourrait résumer l’homme sur scène. Au programme de la Master Class : échauffement vocal, prise de conscience de son corps, ouverture de son esprit, travail sur la verticalité (être connecté sans se fermer) et l’horizontalité (oser donner et se donner sans se perdre), apprentissage des chants harmonisés à trois voix (soprano-alto-ténor).

Les voix de basse-barytons peuvent chanter la partie de soprano ou d’alto, une octave en dessous.

Les ateliers de travail animés par Emmanuel Djob mettent l’accent sur l’exigence de vivre pleinement son chant. Il s’agit moins de montrer son habileté à chanter, que de mettre ses convictions personnelles à l’épreuve du geste vocal. Le gospel : une source d’inspiration pour de nombreux musiciens de renom : les afro-jamaïcains Peter Tosh, Bob Marley, Jimmy Cliff, l’afro-américain Johnny Nash ont les racines de leurs musiques profondément plantées dans la musique Gospel. Tous ont chanté dans des chœurs d’église, dans leur adolescence, ce qui pourrait expliquer la lumière et la puissance particulières qui émanent des œuvres qu’ils ont créées.

Il y aurait pu y avoir également dans cette playlist, les reines Rita Marley, Judy Mowatt, Marcia Griffith ou même la reine mère Cedella Marley-Booker, la maman de Robert Nesta Marley, fervente chanteuse de Gospel jusqu’à sa mort en 2008. Le répertoire "Gospelizin’Kingston" est un hommage personnel à ces guerriers de la lumière, en rébellion contre le système, jusqu’à en payer le prix le plus fort, pour certains.

Le concert du dimanche

Tous les stagiaires accompagnés et dirigés par M. Djob ont restitué le résultat de leur travail collectif au travers de 6 titres.

Une performance remarquable pour une journée et demie de stage. En introduction les choristes de Gospel Song accompagnés au piano par Franck Andrieu et dirigés par Renée Gonthier Agaya, ont interprété trois titres de leur répertoire.

Un concert enchanteur que le public a vivement applaudi.