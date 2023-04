Rodez. Des élèves de CM formés à la prévention routière au haras

Dans le cadre de la sécurité routière, les élèves de CM des écoles ruthénoises bénéficient d’une demi-journée de prévention organisée par la Ville.

Encadrés par des policiers municipaux, ce sont près de 350 enfants qui sont sensibilisés à cette opération. Une fois par an et pendant quatorze demi-journées, les agents animent trois ateliers, dont un complémentaire. Parcours à vélo ou encore activité écrite sont présentés aux élèves sous forme de jeux permettant de montrer du doigt les dangers aux écoliers : bien rouler à droite, faire attention au rond-point ou encore au panneau stop, aussi bien à pied qu’à vélo.

D’autant plus que la prévention routière est une des premières choses à découvrir pour les enfants. Une fois n’est pas coutume, ces demi-journées se déroulent au haras et non pas à la salle des fêtes. Ce lieu possède plus d’espace, à la fois, pour pratiquer les différents ateliers, mais également pour un vrai circuit de vélo tracé au sol. De plus, "deux agents ont été formés pour cette prévention cette année et il y en aura encore deux autres en 2024", a souligné Monique Bultel-Herment, première adjointe au maire. Rires, bonne humeur mais aussi concentration sont au rendez-vous pour articuler ces demi-journées, tout en posant des questions et en apprenant de nouvelles choses importantes pour la sécurité.