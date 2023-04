Football : Annecy-Rodez, les clés du match

Le Raf se rend en Haute-Savoie, samedi 22 avril à 19 heures, pour le compte de la 32e journée de championnat.

Après Dijon (0-1) et Laval (1-0), Rodez s'apprête à disputer une troisième rencontre consécutive face à un concurrent direct au maintien, lors de son déplacement à Annecy, samedi 22 avril. Grâce à leur succès face aux Mayennais, les sang et or se trouvent en bonne position, avec leur 13e place et leur avance de six points sur le premier relégable.

Les hommes de Didier Santini tenteront de se rapprocher encore un peu plus du maintien, qui serait synonyme d'une cinquième saison consécutive pour le club à ce niveau. Ils vont pour cela essayer de confirmer leur forme du moment, eux qui ont remporté cinq de leurs six derniers matches.

Pour cette rencontre, le capitaine Rémy Boissier est de retour de suspension. Kevin Boma, Joris Chougrani, Martin Adeline et Andy Pembélé sont toujours blessés. Malade, Aymen Abdennour ne pourra pas non plus tenir sa place.

Annecy sans son gardien titulaire

Annecy (15e), affiche pour sa part une forme bien moins engageante. Malgré leur succès important contre Valenciennes, un autre concurrent direct (2-1, le 10 avril), les hommes de Laurent Guyot ont perdu cinq de leurs sept dernières rencontres de classement.

Face au Raf, Annecy ne pourra pas compter sur son gardien titulaire Florian Escales, blessé, tandis que son meilleur buteur, Moïse Sahi Dion, est incertain en raison de douleurs aux adducteurs. Jonathan Goncalves, Maxime Bastian et Clément Billemaz, toujours blessés, sont indisponibles.

Laurent Guyot pourra en revanche compter sur Alexy Bosetti et Samuel Ntamack, de retour de blessure, ainsi qu'Ahmed Kashi, qui n'est plus suspendu.

Les groupes