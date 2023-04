Baraqueville. Hand : des équipes de jeunes prometteuses

De nombreuses équipes du club de hand jouaient à l’extérieur ce dernier week-end, avec des fortunes diverses mais aussi et surtout de belles victoires, Ce fut le cas des seniors garçons 1, à Merville, malgré l’absence de cinq titulaires et dans un gymnase plutôt vétuste, Après une première période catastrophique, l’équipe a su redresser la barre en milieu de seconde mi-temps, revenant au score pour s’imposer 28 à 26 dans les dernières minutes. Pour l’équipe 2, ce fut le hold-up parfait à Belmont. Menés de bout en bout durant tout le match par des sud-Aveyronnais accrocheurs, jusqu’à 6 buts d’avance à vingt minutes de la fin, les "noirs et or" ont entamé une remontada soldée par le but victorieux à la dernière seconde, pour une victoire 26 à 25.

Courte défaite pour les seniors filles qui se sont inclinées face à Saint-Céré, 26 à 29. En déplacement à Quint-Fonsegrives, les 18 ans garçons ont subi la loi des Haut-Garonnais, 27 à 46 ; même sanction pour les moins de 17 ans filles, à RDV, 18 à 27. En revanche, belles victoires à l’extérieur pour les équipes des moins de 15 ans : les garçons ont gagné à Clermont Salagou, 29 à 17, et les filles à Aucamville, 16 à 14. Les moins de 13 garçons se sont imposés à Belmont, 18 à 15, et les 13 filles échouent de peu face au ROC, 20 à 18.

Les moins de 11 ans ont participé à un tournoi avec leurs homologues de Belmont, tournoi qui s’est déroulé à Pont-de-Salars, privilégiant le jeu et la convivialité, permettant aux deux équipes de développer leur jeu. Même chose pour les moins de 9 ans, à Sévérac, dans un tournoi regroupant les écoles de hand aveyronnaises. Belles prestations des "pitchouns" qui ont fait plaisir à leurs éducateurs en remportant tous leurs matchs, signe d’un travail de fond efficace.