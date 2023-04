Luc-la-Primaube. Ils ont œuvré pour améliorer le cadre de vie

Agir ensemble pour le bien-être de tous, telle aurait pu la devise de cette manifestation menée par des habitants bénévoles.

La municipalité organisait samedi dernier une matinée dédiée à l’écocitoyenneté, collecte de déchets et plantations. Une manifestation qui a suscité très peu d’engouement auprès des administrés luco-primaubois, peut-être à cause de la météo très peu propice pour sillonner les villages ou sentiers par petits groupes pour ramasser les déchets abandonnés par des pollueurs peu scrupuleux. La protection du patrimoine naturel et développement d’actions en faveur de l’environnement restent en effet au cœur de l’engagement de l’équipe municipale qui souhaite continuer à s’affirmer comme le poumon vert de la commune. Ludique et pédagogique, cette matinée placée sous le signe de la citoyenneté, de la convivialité et de l’écologie, s’adressait à tous les habitants de la commune. Le rendez-vous était donné dès 9 heures à l’espace animation de Luc, pour la répartition des tâches devant un café et une fouace. Le maire, Jean-Philippe Sadoul et Martine Censi, adjointe, à l’initiative de cette journée écocitoyenne et toute l’équipe municipale ont accueilli et remercié les bénévoles, petits et grands, qui s’étaient donné rendez-vous pour s’inscrire sur l’un des ateliers proposés : place de l’Étoile, Sainte-Anne, Planèzes, Naujac, chemin de Coussenac… pour les déchets, école Jean Boudou, carrefour Lax-La Palmerie, La Capelle St-Martin, Rue des frênes… pour les plantations de végétaux. Tous les participants, munis de gants, râteaux, petit matériel de jardinage ont rejoint les différents ateliers encadrés par les élus au volant des véhicules des services techniques de la mairie.

Une matinée de dur labeur placée sous le signe de la rencontre et de la convivialité avec des gestes écocitoyens pour un quotidien durable, mais tellement riche en partage !