La petite école en classe unique : le véritable joyau du village

Pour faire connaître l’école de Saint-André-de-Najac, l’association des parents d’élèves, l’enseignante, les Atsem, en collaboration avec la municipalité avaient organisé conjointement et récemment une matinée Portes ouvertes.

C’est une école loin d’être comme les autres. Ici, tous les enfants sont dans la même classe, des maternelles aux CM2.

Les plus petits, eux, sont pris en charge par une des deux assistantes maternelles, Carine Guyot ou Laure Tourette.

22 bambins au total pour qui les heures passées dans la salle de classe semblent être de vrais moments de plaisir. "C’est une façon particulière de travailler. Il faut avant tout bien préparer les journées, prévoir la gestion de la classe et les moments d’autonomie, dit Véronique Barthélémy, la professeure qui officie depuis plus de 20 ans. L’ambiance en classe unique est beaucoup plus conviviale. Nous avons des relations différentes avec les parents, tout le monde se connaît bien".

Des parents sont venus se renseigner. Les effectifs devraient être stables malgré quelques départs en 6e. Une élue présente lors e cette action a rappelé : "Nous avons mis en place, garderie et cantine et nous souhaitons tout faire pour conserver cette école "Le Cœur battant" du village. Venez inscrire votre enfant auprès de la mairie !"