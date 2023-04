Luc-la-Primaube. La saison est bel et bien lancée

"Gabarit à un mètre, et faites démarrer les parties". Cette phrase, tous les joueurs de quilles de huit l’attendaient avec impatience pour débuter la compétition, et particulièrement en ce début de saison. En ce dimanche 16 avril, le Sport Quilles primaubois a eu l’opportunité d’organiser la première manche du championnat départemental pour la catégorie élite sur son terrain à Calzins. Ce défi a été relevé sans faille grâce à la mobilisation des licenciés et des bénévoles du club, et particulièrement pour la préparation du terrain qui leur a demandé de composer avec la météo capricieuse. Pour cette saison, l’équipe Fabre, composée de Lionel, Jean-Pierre, Bruno et Allan a accédé à la catégorie excellence et nul ne doute que l’équipe mettra tout son talent pour défendre les couleurs du club. Les autres équipes se sont déplacées au Nayrac ou à Comps pour des résultats très honorables. Rendez-vous ce dimanche pour la suite de la compétition jeunes et adultes.

Les écoles de quilles vont bientôt débuter les plateaux, si la météo le permet !