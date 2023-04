Brommat. Le moulin de Burée accueille les visiteurs

Avec l’arrivée des beaux jours, le moulin de Burée, riche en Histoire, témoin d’un autre temps se prépare à accueillir de nouveau les visiteurs (plus de 1 400 en 2022), samedi 29 avril.

Toute l’équipe a mis la main à la pâte, comme l’on dit, pour que la nouvelle saison se déroule sous les meilleurs auspices.

Toutes les animations sont reconduites avec en prime une exposition "Vivre à Brommat" qui sera proposée du 15 juin au 15 septembre. Ainsi ce samedi 29 avril à partir de midi au moulin, apéritif convivial suivi d’un buffet de produits locaux le tout, sur les airs du piano de Pierre Duclay.

Les plus courageux pourront auparavant, pour se mettre en appétit parcourir le sentier "Au fil de l’eau" qui permet de découvrir le village avec son église et son château avant de cheminer le long de la rivière Siniq et de se retrouver au moulin.

Adultes, 5 €, enfants de moins de 12 ans, gratuit. Renseignements et réservations au 06 30 96 34 87.