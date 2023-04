Campagnac. Le village attire les gros cubes

La moto sera très présente cet été à Campagnac. Cette année, on aura bien sûr le rassemblement des Motards du Viaduc, mais ce ne sera pas tout car l’amicale side-cariste de France a choisi le village pour son rassemblement annuel qui aura lieu du 15 au 20 août. Les responsables de l’amicale ont participé récemment à une réunion qui s’est tenue en mairie afin de finaliser les détails de cette manifestation. Olivier, le président de la section occitane, a rencontré Alexandra Visier pour préciser l’organisation de ce rassemblement qui devrait réunir environ 250 side-cars, venus de toute l’Europe, soit environ 500 personnes. Il a été question de stationnement, d’hébergement, de mise en place des containers, restauration, du marché nocturne et de l’animation musicale. Contrairement aux Motards du Viaduc, il n’y aura pas durant ces 6 jours de circuits organisés comme le passage du Viaduc. Les participants disposeront de fiches découvertes leur permettant de visiter la région et ses lieux emblématiques qu’ils parcourront par petits groupes. Une soirée musicale sera organisée avec une formation qui n’a pas encore été choisie. Des baptêmes de passagers de side-car auront lieu, permettant à ceux qui le souhaitent de découvrir ce sport.