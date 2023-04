Trémouilles. L’école a dévoilé ses fresques terminées

La carte blanche donnée à Guillaume et aux écoliers pour réaliser les deux fresques sur les murs de l’école a été employée à bon escient. À travers l’imagination, le ressentit, l’envie… des traits, des cercles, des graphismes enfantins peints sont apparus au fur et à mesure. Et le résultat est époustouflant avec ces 2 mains aux doigts enlacés ou en forme de cœur aux reflets ambrés et veloutés donnant une belle douceur aux reproductions réalisées par l’artiste.

Fruit d’un projet participatif entre les enfants, les enseignants, les aides scolaires et Guil’home décoration ce design mural met de la couleur soleil sous le préau et sur la façade de la maternelle. Quant au mot "solidarité" mis en valeur aux côtés de tous les prénoms calligraphiés, il exprime la philosophie de tolérance, d’entraide, d’échange… expliquée en classe aux élèves. Donc pour se souvenir de cette superbe activité, avant la photo souvenir, le grapheur a souhaité féliciter tous les petits illustrateurs pour les moments merveilleux passés ensemble, tout en leur garantissant que plus tard, quand ils seront "grands" et qu’ils passeront devant l’école ils seront fiers d’avoir participé.